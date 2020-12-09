TBMM Genel Kurulu'nda 'Alaattin Çakıcı, Mahir Çayan' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Alaattin Çakıcı, Mahir Çayan' tartışması çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet, Hazine ve Maliye ve Milli Savunma Bakanlıkları ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler sırasında 'Alaattin Çakıcı, Mahir Çayan' tartışması yaşandı. MHP Grubu adına Tokat milletvekili Yücel Bulut konuştu. Bulut, "Mahir Çayan'ın DHKP-C örgütünün kurucusudur, ideoloğudur, aynı zamanda eylemcisi olduğunu söyleyerek, Mahir Çayan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin ideoloğudur. Nedir politikleşmiş askeri savaş stratejisi? Silahlı propaganda demektir. Silahlı propaganda nedir? Mahir Çayan, 1971 yılında, üniformasına ihanet etmiş olan Yüzbaşı İlyas Aydın adına İstanbul Şişli'de kiraladığı evlere İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırıp günler süren sorgudan sonra kafasına sıkarak infaz eden adamdır Mahir Çayan. Mahir Çayan, daha bir avuç çocuk olan Sibel Erkan'ı evini basmak suretiyle rehin alan o küçük kız çocuğunu günlerce esir tutan terör örgütünün lideri ve failidir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bulut'un konuşmasının 12 Eylül öncesi evlatları birbirine kırdıran konuşmanın temeli olduğunu belirterek, "Hatibin konuşması Türkiye Büyük Millet Meclisinde, şu anda bütçenin görüşüldüğü bir ortamda, birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde konuşurken 12 Eylül öncesi birbirimizle Türkiye'de kavganın temellerine kurşun sıkılan konuşmanın da tam da kendisidir" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Özkoç'a yönelik olarak, "12 Eylül öncesi birtakım hadiselere atıfta bulunuyor, yalnız kendisiyle de çelişkiye düştüğünü hatırlatmak isterim. Mahir Çayan için 2020 yılında kanun teklifi vermek 12 Eylül öncesi silahlı terör örgütlerinin mücadelesini veya 2012 günümüze taşımak demektir. Bir hakikat vardır, Alaattin Çakıcı terörist değildir. Fazlasıyla, yirmi yıl cezaevinde kalmak suretiyle çekmiştir cezasını ne suç işlemişse. Hala bunun, sanki nefes aldırmayacak, su içirmeyecek halde birtakım aleyhine propagandalarla tahriklerini yapan da Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Şimdi, Alaattin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayan teröristtir" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ırkçılık yapıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Alaattin Çakıcı'yla ilgili 'Eli silah tutan herkese karşıyız' dediklerini hatırlatarak, "Alaattin Çakıcı'nın eli silah tutmuştur. 'Adam öldüren herkese karşıyız' diyorlar; Alaattin Çakıcı, adam öldürmüş ve adam öldürtmüştür. Öyle biz mafyadan korkarak, mafyaya baş eğerek devleti yönetemeyiz, mafyayla birlik olup devleti yönetemeyiz. Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi, başıdır, mafyanın da başıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı