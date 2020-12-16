TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye bu dönemde yurt dışından gelen uluslararası ziyaretçilerin tamamının, kendilerine, "Sizin sağlık sisteminiz nasıl bu kadar başarılı? Kovid-19 tedavilerini nasıl ücretsiz yapabiliyorsunuz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye bu dönemde yurt dışından gelen uluslararası ziyaretçilerin tamamının, kendilerine, "Sizin sağlık sisteminiz nasıl bu kadar başarılı? Kovid-19 tedavilerini nasıl ücretsiz yapabiliyorsunuz?" diye sorduğunu, hatta heyetlerin, hastaneleri ziyaret ettiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe görüşmelerinde, yürütmenin vesayetinin yanı sıra hakaretini de görmeye başladıklarını, bazı bakanların "Gazi Meclis" dedikleri Meclis'in, kurumsal kimliğine ters ifadelerde bulunduğu savundu.

Usta, hükümetin, kamu bankaları üzerinden elini çekmesi gerektiğini ifade ederek, önlerindeki en büyük risklerin kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu-özel iş birliği projeleri olduğunu ileri sürdü.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, salgın süreci dikkate alınarak hazırlanan bütçe teklifinde, en fazla payın eğitime ayrıldığını, sağlık sektörü payının, bir önceki yıla göre iki kat artırıldığını anımsattı.

Sazak, ABD'nin aldığı yaptırım kararını reddip, kızıl elma yürüyüşüne devam ettiklerini söyledi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Türkiye yüzde 6,7 büyüdü; öyle mi? Dünya küçüldü, Türkiye büyüdü. Tıpkı pandemide olduğu gibi sahte rakamlar sahneye çıktı. Rakamlar doğru olsaydı hepimiz refah içinde olurduk. Temel gıda maddelerinin fiyatı arttı." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tarımsal üretimde ihracatçı değil açıktan ithalatçı olduğunu öne sürerek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "sapla samanı karıştırdığını" savundu. Sarıbal, bu coğrafyada saman, patates, büyükbaş ve küçükbaş et ithalatı yapılıyorsa, iktidarın çöktüğü anlamına geldiğini öne sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, kamu özel sektör dış borcunun bu yıl brüt 421 milyar 890 milyon dolar olduğunu belirtti. Turan, özel sektör borcunun 239 milyar dolar, bunun yaklaşık 100 milyar dolarının finas sektörünün olduğunu dile getirdi.

Bir işletmenin varlığına bakılırken sadece borçlarına değil aktif ve pasiflerine de bakıldığına dikkati çeken Turan, Türkiye'de yerleşiklerin mevduattaki dövizinin 237 milyar dolar olduğunu vurguladı. Turan, döviz ve Türk Lirası olarak mevduattaki paranın, Türkiye bütçesinin 3 katı olduğunu ifade etti.

-"3 yıl içinde 50 bin çocuğumuzu yetiştirmeyi planlıyoruz"

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Genel Kurulda Ensar Vakfına yönelik tartışmalara işaret eden Varank, Ensar Vakfının bizzat şikayetçi olduğunu, vakfın yöneticilerinin çocuk mağdurların davalarını üstlendiğini belirtti. Varank, "Tacizci kişi 508 yıl ceza aldı. Bunları gündeme getirdiğimizde, o çocukları, aileleri düşünüyor muyuz? Bu empatiyi kurmak lazım." dedi.

Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin 42 milyar lira olduğuna, 22 milyar lirasının destek programlarına ayrıldığına dikkat,i çekti. Varank, sürekli sokakta, vatandaşın içinde yer aldıklarını, halktan kopuk olmadıklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de bir çok yere gittiklerini söyledi.

Türkiye'ye bu dönemde yurt dışından gelen uluslararası ziyaretçilerin tamamının, kendilerine, "Sizin sağlık sisteminiz nasıl bu kadar başarılı? Kovid-19 tedavilerini nasıl ücretsiz yapabiliyorsunuz?" diye sorduğunu anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta heyetler gelip hastanelerimizi ziyaret ediyorlar. Uluslararası heyetlerimizden Başkent Şehir Hastanesi'ni gezdirdiğimiz kaç heyet var? Belki doktor arkadaşlarınız var, sorabilirsiniz. Biz sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yapıyoruz. 110 milyar lira sağlık harcaması yapılıyor bu ülkede. Parası olmayan vatandaşlarımızın sağlık harcaması yapılıyor. Dünyada Kovid-19 tedavisini parasız veren başka ülke var mı bilmiyorum açıkçası. SMA hastalarımızın 3 farklı ilacı ücretsiz veriliyor, tedavileri ücretsiz veriliyor. Dünyada bu tedavi ve ilaçları bedava veren başka ülke var mı internetten araştırın."

Çocuk ve gençlerin bilim anlayışının geliştirilmesini çok önemsediklerini, bilim merkezleri açtıklarını anlatan Varank, "Bunun yanı sıra bu dönemde başlattığımız Deneyap Teknoloji Atölyeleri var. 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açacağız. 30 tanesi şu anda açıldı. Burada özellikle kabiliyeti olan gençlerimizi, geleceğin teknoloji yıldızları olarak yetiştireceğiz. 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 3 yıl içinde 50 bin çocuğumuzu yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından teklifin 5. maddesi kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk