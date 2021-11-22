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TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, esnaf ziyaretlerinde bulundu

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TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, esnaf ziyaretlerinde bulundu

TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, ilimiz ziyaret programları kapsamında, ilimiz merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, ilimiz ziyaret programları kapsamında, ilimiz merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sayın Valimiz Mehmet Makas ve ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ile Sayın Burhan Çakır'ında eşlik ettiği ziyaretlerde, vatandaşlarımız ve esnaflarımız ile bir süre sohbet eden Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, tüm esnaflarımıza bereketli ve bol kazançlar diledi.

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