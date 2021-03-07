TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan gençlere "yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlamaları" çağrısı

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Gençlerimizin ülkemizin geleceğine, 2053, 2071 hedeflerimize ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yeni, sivil bir anayasayla gitme yolunda önemli katkıları olabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmelerini rica ediyorum." dedi.

Kılıç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile yeni anayasa çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, AK Parti iktidarlarının son 18 yılda ortaya koyduğu reform iradesinin tekrar hatırlatıldığı ve ileriye dönük reform sürecinin ne kadar ivmeleneceğinin kapsamlı şekilde ortaya koyulduğu bir eylem planının paylaşıldığını söyledi.

Açıklanan eylem planının Meclis'e gelecek unsurlarının da bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı, devam eden reform sürecinin, AK Parti'nin son 18 yılda ortaya koyduğu cesur reform adımlarının ne kadar hızlanacağını ve gelişeceğini gösteren, Cumhuriyetimizin 100. yılına yürüdüğümüz yolda daha da genişletilmiş bir adalet duygusunun nasıl hayata geçirileceğinin açıklanmış halidir." diye konuştu.

Kılıç, gençlere yeni anayasaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Gençlerin siyasi çalışmaların içinde seslerinin duyulup duyulmadığının en çok tartışılan konulardan olduğuna işaret eden Kılıç, "En genç yaş grubunda yani lise, üniversite öğrencisi olan ve 30-35 yaşlarındaki gençlerimiz, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Birçok değerlendirmelerini, açıklamalarını veya fikirlerini sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar." dedi.

Gençlerin, bu kapsamda yeni anayasa çalışmalarına sosyal medya üzerinden doğrudan katkıda bulunabileceklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sivil bir anayasanın, tam demokratik bir anayasa çalışmasının içinde yer alma şansları çok fazla. Bu çalışmanın içinde onların yer alması bizim için çok önemli. Geçmiş dönemlerde gençlerle çok yakın çalışan ve halen içlerinde olan bir kardeşleri olarak şunu söylüyorum; bu, çok önemli bir fırsat. Dünyamızın 2021'de geldiği noktada fikirlerini, düşüncelerini, sağlamak istedikleri katkıları anayasa çalışması çerçevesinde aktarma imkanları mevcut ve doğrudan ülkemizin geleceğine, 2053, 2071 hedeflerimize ve 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına yeni, sivil bir anayasayla gitme yolunda önemli katkıları olabilir.

Bu fırsatı iyi değerlendirmelerini onlardan rica ediyorum. Bu imkanları kullansınlar ve ülkemizin ileriye yürüyüşünde en büyük pay sahibi olsunlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren