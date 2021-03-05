- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi

05.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:15

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Kapalı Maraş'ın ziyarete açılan bölümünü gezdi.

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi

LEFKOŞA - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Kapalı Maraş'ın ziyarete açılan bölümünü gezdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, beraberindeki Dışişleri Komisyonu heyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretini sürdürüyor. KKTC ziyareti kapsamında Kapalı Maraş'ı ziyaret eden Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş'ın ziyarete açılan bölümü gezdi. Bölgede yaşayanlarla sohbet eden Kılıç, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'ndan Maraş'ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıç, Maraş gezisine ilişkin basına açıklamalarda bulunarak, Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasını çok önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, "Maraş'ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz. İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır" dedi.

Kılıç, helikopter kazasında şehit olan askerlere de değinerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kılıç, "Tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Pervin Buldan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Lady Gaga Sezen Aksu Sedat Kapurtu
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:15:57. #1.14#
title