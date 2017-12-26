TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı Tamer - Glutensiz Gıdalar

TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Çölyak hastalığıyla ilgili bildiğimiz bir ilaç tedavisi yok ancak hastalar glutensiz diyetlerle tedavi edilebiliyor. Bu yüzden glutensiz gıdaların Türkiye genelinde rahat ulaşılabilmesini sağlamak en büyük amacımız." dedi.



Tamer, komisyonun, Kayseri'de bir otelde düzenlenen ve çölyaklı hastaların sorunlarının değerlendirildiği müzakere toplantısında yaptığı konuşmada, komisyonun mecliste grubu bulunan 4 partinin önergeleri üzerine kurulduğunu belirtti. Tamer, yaklaşık 4 ayda çölyak hastaları ile ilgili problemleri tespit edebilmek, onların dertlerini ve teşhisteki sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için araştırmalar yaptıklarını ifade etti.



Komisyonun en büyük amacının çölyaklı hastaların daha rahat yaşamalarını sağlayabilmek olduğuna değinen Tamer, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bazı eksiklikleri tespit ettik. Bugün de komisyon olarak Kayseri'de finali yapıyoruz. Çalışmalarımızı burada sonlandıracağız. 15 gün içerisinde raporumuzu yazıp TBMM Başkanımız İsmail Kahraman beye de sunacağız." diye konuştu.



Tamer, Türkiye'de raporlu 70 bin çölyak hastası bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu rakamın en az 10 kat daha fazla çölyak hastası olduğunu tahmin ediyoruz. Çölyak hastalığıyla ilgili bildiğimiz bir ilaç tedavisi yok ancak hastalar glutensiz diyetlerle tedavi edilebiliyor. Bu yüzden glutensiz gıdaların Türkiye genelinde rahat ulaşılabilmesini sağlamak en büyük amacımız. Yaklaşık 10 yıl önce glutensiz gıda üreten firma sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdı ama bugün pek çok firma glutensiz gıda üretebiliyor. Yine de dışarıdan gelen ürünlerin piyasadaki payı yüzde 65-70'ler civarında. Yani bu konuda kat edeceğimiz çok yol var."



Glutensiz gıda hakkında doğru bilinen bazı yanlışlara da dikkati çeken Tamer, "Son yıllarda diyetisyenlerin büyük bir kısmının glutensiz gıdalara yönlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz ama bu çok sakıncalı bir durum. Hiç tasvip etmediğimiz bir durum. Kesinlikle insan vücudunun metabolizmasını bozmanın gereği yok. Glutensiz beslenmenin diyette çok önemli bir rolü olduğunu söylemeyiz." ifadelerini kullandı.



Tamer, glutensiz gıda ürüten firmalara vergi indirimi yapılmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını ancak henüz bir gelişmenin bulunmadığını aktararak, yurt dışından gelen glutensiz gıdaların gümrüklerdeki bekleme süreleriyle ilgili sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.