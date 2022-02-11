TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'da çeşitli kurumları ziyaret etti.

Balta, makamında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'e görevinde başarı diledi.

Çetiner'in Trabzon'a güzel hizmetler yapacağına inandığını belirten Balta, AK Parti olarak Trabzon'da sportif anlamda önemli yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

Balta, yatırımların Trabzon'da artarak devam ettiğinin altını çizerek, "Spor şehri Trabzon deyiminin içerisinin ne kadar dolu olduğunu bu yatırımlara baktığımız zaman görüyoruz. Bu şehrin ruhunda spor var. Bu şehre yapılan spor tesisleri boşuna yapılmadı. Bu tesislerden dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları ve birçok başarılar yakalayan sporcular yetişiyor. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'na da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Balta, eğitim konusunda Trabzon'da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Eğitimin Türkiye'nin vazgeçilmez ve istikbaline dönük en önemli sektör olduğunu vurgulayan Balta, "Bugün Türkiye'de her ilerlemenin arkasında eğitim var. Ne eksiklik varsa onun da arkasında eğitim var. Eksiklikleri gidermenin yolu da eğitimden geçiyor. Hakkıyla en çok hizmet götürdüğümüz alanlardan biri eğitimdir." ifadelerini kullandı.