TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Bu topraklar için Türk milletinin ve Trabzonlu hemşehrilerimin, bağımsız yaşama tutkusunu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlük denilen nimete kavuşması pek kolay olmamıştır.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Bu topraklar için Türk milletinin ve Trabzonlu hemşehrilerimin, bağımsız yaşama tutkusunu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlük denilen nimete kavuşması pek kolay olmamıştır." dedi.

Balta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Muhammet Balta, "Vatanına bağlılığını ve bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu, vermiş olduğu onurlu mücadele ile göstermiş olan Trabzon'un her karışını o günkü kadar kutsal buluyoruz. Bu topraklar için Türk milletinin ve Trabzonlu hemşehrilerimin, bağımsız yaşama tutkusunu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlük denilen nimete kavuşması pek kolay olmamıştır." diye konuştu.

Trabzon'un, işgal altında kaldığı acı günleri farklı bir boyutuyla yaşadığını kaydeden Balta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon halkı pek çok badire atlatmıştır. Ancak kurtuluş sürecinde Trabzon halkı topyekun kahramanlık göstermiştir. Hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen Milli Mücadele'ye maddi ve manevi tam destek vermiştir.

Tarih, Trabzon'da adeta yokluğun ve yoksulluğun biçare bıraktığı bir zamanda yapılan bu kutlu mücadelenin parlak bir sayfasına şahit olmuştur. Şimdi bizlere düşen görev, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır; eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan altyapıya, ekonomiden savunma sanayisine, tarımdan hayvancılığa her alanda ilimiz ve ülkemizin kalkınması için gayret göstererek, ülkemizi bir daha düşman ayağı basmayacak şekilde geliştirip güçlendirmektir."

Ecdadın bağımsızlık savaşındaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşunun bir yol haritası niteliğinde olması gerektiğine dikkati çeken Balta, "Bütün bunları bir emanet bilmeli, emaneti yücelterek korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bu doğrultuda 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, kurtuluş yolunda canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay