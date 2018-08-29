TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini Ziyaret Etti- Yıldırım, KKTC'den Sonra İlk...

- TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret etti

Yıldırım, KKTC'den sonra ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan'a gerçekleştiriyor

BAKÜ - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan temasları kapsamında Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiriyor. İlk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Yıldırım, Bakü'de Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Meclis Başkanı Yıldırım, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek bıraktı. Yıldırım, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanına gitti ve burada şehit mezarlarına çiçek bıraktıktan sonra Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra da Bakü Türk Şehitliğine geçerek, anıta çelenk bıraktı ve ardından anıt şeref defterini imzaladı. Binali Yıldırım şeref defterine, "Aziz Şehitlerimiz. Mart Ayında Başbakan olarak Bakü'yü ziyaretimden sonra, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla manevi huzurunuzda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Aziz vatanın evlatları, bundan tam bir asır önce, kendi ülkenizin müdafaasında dökmekten kaçınmadığınız kanınızı, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın savunması için feda ettiniz. Azerbaycan topraklarının çeşitli yerlerinde bulunan kabirler, ortak tarihimizin ve kardeşlik bağımızın ebedi nişanıdır. Kutsal vatan toprakları için eriştiğiniz bu şehitlik mertebesi, Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki bağı da eşsiz ve sonsuz kılmıştır. Sonsuz istirahatinize çıktığınız bu dost ve kardeş topraklarda huzur içinde uyuyunuz. Aziz hatıralarınız kalbimizde ebediyen yaşamaya devam edecektir. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini yazdı.

Yıldırım, Bakü'deki temasları kapsamında Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek ve TÜRKPA Bakü ofisini ziyaret edecek.