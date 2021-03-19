TBMM Başkanı Şentop, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'yi tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TBMM Başkanı Şentop, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'yi tebrik etti

19.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:52
TBMM Başkanı Şentop, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'yi tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin tamamının oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, kurultayda oluşan MYK ve MDK listesindeki partililere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'yi tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 08:54:39. #1.16#
title