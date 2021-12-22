ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi
AA - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ikinci bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ikinci bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Şentop'u, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve öteki ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Başbakan Ana Brnabiç ile bir araya gelecek.

Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek olan Şentop, mevkidaşı Ivica Daçiç ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title