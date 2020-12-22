TBMM Başkanı Şentop, Üsküp Türk Çarşısını ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Üsküp Türk Çarşısını ziyaret etti

22.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:19
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp Türk Çarşısını ziyaret etti

TBMM Başkanı Prof, Dr. Mustafa Şentop, Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof, Dr. Mustafa Şentop, Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof, Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile görüşmesinin ardından Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısını ziyaret etti. İlk olarak Üsküp'ün en büyük sembollerinden biri olan tarihi Taş Köprü'yü ziyaret eden TBMM Başkanı ve heyeti şehir merkezinde yaptığı kısa bir geziden sonra Osmanlı'dan kalan Balkanların en büyük çarşısı olarak bilinen Türk Çarşısına doğru ilerledi. Çarşı esnafı tarafından sevgiyle karşılanan TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyete çay ikram edildi. Şentop ve heyeti ayrıca pek bilinen Bezesteni de ziyaret ederek, ardından esnafın dükkanlarını ziyaret etti.

Üsküp çarşı gezisi sırasında Şentop'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Türk ve yerli kurumlardan temsilciler katıldı.

Üsküp Türk Çarşısı 15. ve 16. yüzyılları arasında, Osmamlı İmparatorluğu'nun Balkan topraklarında hüküm sürdüğü dönemde yapıldığı için "Türk Çarşısı" adını da oradan almıştır. Çarşı, Üsküp'ün merkezi yerinde bulunmasıyla birlikte, ticaret dışında çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği en önemli yerlerden biridir. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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