TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabulü Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi'yi kabulü Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yi kabulü Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabulü TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova,...
20.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri
Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabulü
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi'yi kabulü
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yi kabulü
Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabulü TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova, Irak, Kuveyt ve Kanada'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etti.
Kaynak: AA