TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

27.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:16
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atakan Çelik

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