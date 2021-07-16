TBMM Başkanı Şentop: "Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Biz 15 Temmuz'u sadece bir askeri kalkışma, bir araya gelmiş Silahlı Kuvvetler içerisindeki kendini bilmez hainlerin bir isyanı olarak değerlendirmiyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Biz 15 Temmuz'u sadece bir askeri kalkışma, bir araya gelmiş Silahlı Kuvvetler içerisindeki kendini bilmez hainlerin bir isyanı olarak değerlendirmiyoruz. Bunu daha doğru ifadesiyle Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak, bir işgal teşebbüsü olarak değerlendiriyoruz. Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinliklerine TBMM'de katılan TBMM Başkanı Şentop, gençler ile bir araya geldi. Programda konuşma yapan Şentop;

"Biz 15 Temmuz'u sadece bir askeri kalkışma, bir araya gelmiş Silahlı Kuvvetler içerisindeki kendini bilmez hainlerin bir isyanı olarak değerlendirmiyoruz. Bunu daha doğru ifadesiyle Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak, bir işgal teşebbüsü olarak değerlendiriyoruz. Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir. Türkiye bunları yaşadı 27 Mayıs 1960'ta Türkiye'ye bir darbe yapıldı. Türkiye'yi uzaktan kumanda ile yönetmeyi arzu edenler, Türkiye'nin kendine mahsus müstakil politikalar üretmesini arzu etmeyenler, Türkiye'nin millet iradesine dayanan, bağımsız politika üretme iradesinde olan iktidarını yok etmek için yapıldı.

Dikkatli baktığınızda Meclis'in duvarlarında kurşun izleri var. 1960 darbesinden sonra Talat Aydemir isimli bir albayın önderliğinde gerçekleştirilen birkaç teşebbüs var. Alt taraftaki yoldan Meclis'e ateş edilmesi suretiyle hala kurşun izleri duruyor duvarlarda. Daha sonra 12 Mart'ta bir müdahale var. 12 Eylül'de başka bir müdahale var. 12 Eylül 1980'de çoğunuzun duyduğu bir hikayedir, darbe olduğu zaman ABD Başkanı Jimmy Carter, bir oyun seyrediyor tiyatroda CİA'nın Türkiye masasının başındaki kişi kendisine bilgi veriyor, Türkiye'de bir askeri darbe oldu diye. Kafasını çevirip soruyor, 'kim yaptı' diyor. O da 'our boys' diyor, bizim çocuklar. Türkiye'de yapılan bütün darbeleri onların çocukları yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra gençler ile fotoğraf çektiren Şentop, TBMM' de ilk bombanın düştüğü anıta karanfil bıraktı. - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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