TBMM Başkanı Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günlerini kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günlerini kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günlerini kutladı
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günleri için kutlama mesajı gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günleri için kutlama mesajı gönderdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Boris Kollar'a gönderdiği mesajında, dost Slovakya halkını ve Kollar'ı tebrik etti.

Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimizin her boyutta daha ileri seviyeye çıkarılmasını ve halklarımız arasındaki diyaloğun geliştirilmesini teminen parlamentolarımız arasındaki mevcut dostluk ve iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi samimi dileğimizdir. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Slovakya Ulusal Konseyi'nin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Milli Günü dolasıyla Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ve Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'ya gönderdiği mesajlarında ise dost ve kardeş Özbek halkını kutladı.

Şentop, "Türkiye ve Özbekistan arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Altun Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Samet Aybaba Ünal Karaman Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBMM Başkanı Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günlerini kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:09:56. #1.16#

title