Tbmm başkanı şentop: öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekir(2)

16.09.2019 20:00

'ÖĞRETMEN SAYIMIZ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yusuf Şenel Ortaokulu'nun ardından, hayırsever Rıdvan Karabulut tarafından yaptırılan Atatürk İlkokulu ek dersliği ile Fatih Bozkurt tarafından yaptırılan Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun da açılışlarına katıldı. Atatürk İlkokulu'ndaki törende konuşan Şentop, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeden ayrılan pay ile artırılan derslik ve öğretmen sayısı hakkında bilgi verdi. Şentop, "İlkokullarda bir öğretmen başına 24 öğrenci, ortaokullarda 20 öğrenci, genel olarak ortaöğretimde 21 öğrenci, mesleki öğretimde ise 19 öğrenci düşüyor. Yaklaşık 18,5 milyon civarında Türkiye genelinde ilk ve orta tasdikli öğrencimiz var. Öğretmen sayımız da 1 milyonun üzerinde. Eğitim öğretim alanında tabi devletin çok şey yaptığını söylüyoruz, söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Hayırseverlerin de bu alanda yapacağı çok şey var" dedi.

FETÖ OKULLARINDA YETİŞEN ÇOCUKLAR 251 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETTİ'

Şentop, okullarda millete, vatana, topraklara, devlete bağlılık anlamında da bir eğitim vizyonunun olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çok yakın bir zamanda bunu gördük. Fetullahçı terör örgütü FETÖ okullarında iyi eğitim ile yetişen çocuklar vardı. Fakat onların önemli bir kısmı bugün 15 Temmuz 2016 gecesi meclisi, Cumhurbaşkanlığı'nı bombalayan, kendi vatandaşlarına nişan alarak alnından ateş eden, 251 vatandaşımızın şehit olmasına yol açan bir anlayışla hareket edebilecek zihniyetteydiler, vasıftaydılar. Bu bakımdan sadece iyi yetişmiş olmak önemli değil, vatan ve millet sevgisinin de bu topraklara ait olmanın değerlerinin de bu öğrencilerimize çocuklarımıza verilmesi gerekir. Daha önceki zamanlar için söylenmiş bir söz var. Bir düşünce adamımızın sözü 'Türkiye'de iyi yetişmiş insan Türkiye'ye ait değildir. Türkiye'ye ait insanlar da iyi yetişmiş değildir.' diyor Türkiye'nin önemli bir paradoksuydu. İyi okullarda az önce de örneğini verdim iyi yetişmiş öğrenciler Türkiye'ye, vatana, millete bağlılık duygularıyla hareket eden vasıflara sahip değildi, genel için söylüyorum. Ama Türkiye'de bu vasıflara sahip insanlarda iyi yetişme imkanlarından mahrumdu. İşte biz bu farkı bu paradoksu yerecek çok önemli adımlar attık bu anlamda. Bütün okullarımızda imkanları arttırarak işte 432 bin 288 okulumuza eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle dersliklerimize akıllı tahtalar yerleştirildi. 1.5 milyonun üzerinde tablet öğrencilerimize dağıtıldı. Biliyorsunuz yine ders kitapları bedava olarak 17 yıldır öğrencilerimizin önüne konulmaktadır."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy'de son olarak Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Şentop, dünya nüfusun özellikle sanayileşmiş ülkelerde, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde gittikçe yaşlandığını belirterek, "Dünya nüfus dengelerini değiştirecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Halbuki gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasıyla oluşan bir vakum var. Gelişmekte olan veya gelişmeye yeni başlamış ülkelerde de genç nüfus dolayısıyla o vakuma cevap verecek bir potansiyel oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki 25 yıl 50 yıl içerisinde göç diye bahsettiğimiz konu artık bir tartışma hamuru olmaktan çıkıp dünyanın bütün dengelerini değiştirebilecek bir noktaya varabileceğini görüyoruz. Türkiye o anlamda genç nüfusu itibariyle de şanslı ülkelerden birisi ama bu nüfusumuza gençlerimize çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim imkanı sunmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimizi çocuklarımızı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu görüyoruz, birçok noktada işte 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde gençlerimizin ne kadar gayretle anayasal düzene, devlete karşı yapılan bir operasyonda nasıl karşı durduklarını hep beraber gördük. Ama yaşadıklarımız gösteriyor ki gençlerimizin vatanına milletine bağlılıkları konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Onları daha iyi yetiştirirsek, gelecek Türkiye'nin iddiaları bakımından çok daha bizim için ümit verici hale gelecektir" dedi.

Şentop, okul yaptıran hayırseverlerin artmasını istediğini ifade ederek, "Bilhassa Tekirdağ'da. Çünkü ilk açılışımızda da konuştum, Türkiye ortalamasını arz ettim ama Tekirdağ ortalaması Türkiye ortalamasına göre biraz daha düşük. Türkiye'de ilköğretimde bir öğretmene 24 öğrenci düşerken, Tekirdağ'da 27 öğrenci düşüyor. Bu bakımdan daha çok binaya, daha çok dersliğe ihtiyacımız var. Ben hayırseverlerin çok olduğunu düşünüyorum. Devletimizin teşvikinin bu konuda az olduğu kanaatindeyim ve bu konuda çalışmalar yapacağız. Umarım bu tür eserler örnek olur" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, okul açılışlarında hayırseverlere plaket verdi.

Kaynak: DHA