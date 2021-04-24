TBMM Başkanı Şentop: "(HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir...

TBMM Başkanı Şentop: "(HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor.