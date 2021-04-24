TBMM Başkanı Şentop: "(HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir...
TBMM Başkanı Şentop: "(HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor.
TBMM Başkanı Şentop: "(HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor. Söylemlerini buna göre rotaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türkiye'nin hasımları Türkiye aleyhine açıklama yapıyorsa HDP de onlarla hareket ediyor. Bizim tarihimizin hiçbir dönemine dair utanacağımız başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız durumuz söz konusu değildir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı