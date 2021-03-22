TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın...
22.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:49
TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum"
TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk