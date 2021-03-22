TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın...
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TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın...

22.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:49
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum"

TBMM Başkanı Şentop: "(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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