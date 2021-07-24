TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
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TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TBMM Başkanı Şentop'un halısaha maçından görüntüler TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

TBMM Başkanı Şentop'un halısaha maçından görüntüler TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi - Haberler
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