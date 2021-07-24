TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TBMM Başkanı Şentop'un halısaha maçından görüntüler TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.