TBMM Başkanı Şentop, Çorlu'da gazetecilerle halı saha maçında bir araya geldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TBMM Başkanı Şentop'un halısaha maçından görüntüler TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TBMM Başkanı Şentop'un halısaha maçından görüntüler TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı