TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...

07.10.2020 21:03 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:11

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.

Şentop, TBMM başkanı konutunda TBMM eski Başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.

TBMM Başkanlık Resmi Konutu'ndaki yemeğe aralarında Eski TBMM başkanlarından Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YargıtayBaşkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Melania Trump Vladimir Putin Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Ryan Babel Erol Bulut Caner Erkin Mbaye Diagne
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:11:55. #1.14#
title