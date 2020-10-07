TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam...

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.