TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir

Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan ordusunun hedefi olan Gence'yi ziyaret etti. Burada bir gazetecinin "Ermenistan parlamentosunun Türkiye'nin mallarına ambargo koyması" söylemleriyle ilgili sorduğu soruya cevap veren Şentop, "Herhalde bir fıkra olarak anlatılacak bir şeydir" dedi.

Azerbaycan'a destek ziyareti gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekillerine seslendikten sonraErmenistan ordusunun saldırılarına hedef olan Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgesi Gence'yi ziyaret etti.

"ERMENİSTAN KALLEŞÇE SİVİLLERE SALDIRMAKTADIR"

Beraberindeki heyetle birlikte burada incelemelerde bulunan Şentop, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Şentop daha sonra yaptığı açıklamada savaş hukukuna ve ahlakına vurgu yaparak, "Savaşın bir hukuku, ahlakı olur. Askerler, askeri hedefler savaşta vurulur. Onlarla çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe siviller saldırmaktadır. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım" dedi.

"BÜTÜN DÜNYA ERMENİSTAN'I İŞGALCİ OLARAK TESCİL ETMİŞTİR"

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun altını çizen Şentop, "Tarih boyunca böyledir. Bugünkü uluslararası hukuka göre de Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu tescil edilmiştir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları vardır, Avrupa Parlamentosu'nun kararları vardır, AGİT kararları vardır, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kararları vardır. Bütün dünya Ermenistan'ı işgalci olarak tescil etmiştir. Azerbaycan topraklarını şartsız kayıtsız olarak bir an önce terk etmek mecburiyetindedir. Ayrıca sivillere yapılan saldırılar çok açık bir savaş suçudur Cenevre Sözleşmesine göre de. Savaş oluyorsa da savaşında bir hukuku, ahlakı olur. Askerler, askeri hedefler savaşta vurulur. Onlarla çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe siviller saldırmaktadır. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım. Ama üzüntü duyuyoruz" dedi.

"İNSANLIK SUÇLARINI GÖRMÜYORLAR VE TAVIR ALMIYORLAR"

Minsk grubunun Ermenistan'ı işlediği suçlara karşı tavır almadığını belirten Şentop, "Bu konu ile güya yakından ilgilenen Minsk Grubu eş başkanı ülkeler dahil olmak üzere Gence'deki katliamı ve kalleşçe yapılan saldırıları, insanlık suçlarını görmüyorlar ve buna karşı bir tavır almıyorlar. Biz biraz da buna vesile olur diye, bunu göstermeye buraya geldik" şeklinde konuştu.

"HERHALDE FIKRA ANLATILACAK BİR ŞEYDİR"

Bir gazetecinin, "Ermenistan parlamentosunun Türkiye'nin mallarına ambargo koyması" söylemleriyle ilgili sorduğu soruya cevap veren Şentop, "Herhalde bir espridir. Ermenistan parlamentosunun Türkiye'nin mallarına ambargo koyması herhalde bir fıkra olarak anlatılacak bir şeydir. Dolayısıyla bir kıymeti yoktur" ifadelerini kullandı.