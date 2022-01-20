TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı

TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldı.

Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Abu Dabi ve Dubai'deki temaslarını tamamlanmasının ardından, uçakla Türkiye'ye hareket etti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, El Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer ilgililer uğurladı.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Mustafa Şentop, Parlamento, Türkiye, Politika, Haber

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