TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi. Şentop, "Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümete verdiği desteği küstahça sözlerle eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Macron'un iddialarını akıldışı olarak niteleyerek, "Fransa CB Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir. Üstelik bu iddialar, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir." dedi.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASI"

Türkiye'nin Libya'da barışa hizmet ettiğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin Libya'daki inisiyatifi, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayanmaktadır. Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir. Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron'un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür. Macron'a düşen, Türkiye'nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır." tepkisini gösterdi.