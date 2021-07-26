TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Özel uçakla saat 14.00'da beraberindeki heyet ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Bakü'de gerçekleşecek toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek. Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan TBMM Başkanı, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız