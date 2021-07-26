TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Özel uçakla saat 14.00'da beraberindeki heyet ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden  TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Bakü'de gerçekleşecek toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek. Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan TBMM Başkanı, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

(Fotoğraf)


TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Ersin Tatar Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:55:56. #1.15#

title