TBMM Başkanı Kahraman'dan Terör Örgütünün Bayrağına 'Pijama' Benzetmesi

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın davetlisi olarak Mardin'e gelen ve çeşitli açılış, ziyaretlerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, sınırların önemine değinerek Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Bizim bayrağımız bayraklar arasında farklılıklar gösterir. Bazı bayraklar gibi pijamaya benzemez" dedi.

Mardin'de iki gün boyunca çeşitli temaslar ve açılışlarda bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir otelde düzenlenen toplantı ile Mardin'deki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya gelen Kahraman'a Meclis İdare Amiri ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve beraberindeki heyet eşlik etti. Gazetecilere konuşan Kahraman, "Lokomotif bir ülkeyiz, güçlü ve büyük devletiz. Gönül coğrafyamız çok geniş. Hudutlarımız 800 bin kilometre olarak gözükse de biz çok büyük coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz. Gençliğe ehemmiyet verilmesi lazım. Gençlik her ülkenin geleceğidir. Her ülkenin birinci meselesi de eğitimdir. Ağaç yaşken doğrulur. Bir adam diyor ki bayramları kutlarlar ama 29 Ekim'i, 30 Ağustos'u kutlamazlar. Yahu o bayram başka bu bayram başka o bayram 3 gün sürmez. Faaliyetlerin yanlış anlaşılmaması, öküz altında buzağı aramamak lazım, iyi niyetli olmak lazım" diye konuştu.

"Bizim bayrağımız farklıdır"

Afrin Operasyonuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Kahraman, terör örgütü PKK-YPG'nin bayrağını pijamaya benzeterek, "Türkiye'nin bölünmeye değil birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Türkiye'yi böldürmeyiz. Bayrağımızı indirmeyiz. Bizim bayrağımız bayraklar arasında farklılık gösterir. Bazı bayraklar gibi pijama değildir. Bölünmeye müsaade etmeyeceğiz. Ham hayaller peşinde olanlar olabilir. O yanlıştır, niye bölünelim. Birlik ve bütünlük içinde olacağız ve öyle yürüyeceğiz" dedi.

Kasimiye Medresesini ziyaret eden Kahraman burada namaz kıldı. Ardından Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gençlerin hizmetine açılan gençlik merkezini ziyaret etti. - MARDİN