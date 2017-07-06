TBMM Başkan Vekili Aydın ve Beraberindekiler Köy ve Beldeleri Dolaşıyor

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindekiler Adıyaman'da, köy ve beldeleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geliyorlar.



Köyleri ve beldeleri tek tek gezen Başkan Vekili Aydın'a, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve parti üyeleri eşlik etti.



Şambayat Beldesi, Çakırhöyük Köyü, Kesmetepe Beldesi, Aşağı Söğütlü Köyü, Köseceli Beldesi, Sarıyaprak Köyü ile Suvarlı Köyünü ziyaret eden Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler burada vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak sohbet havasında yaşanan ziyarette Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.



Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler, birlik ve beraberlik mesajları vererek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerinin olup olmadığını sordular. Başkan Vekili Ahmet Aydın aynı zamanda gezdikleri köy ve beldelerde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi. - ADIYAMAN