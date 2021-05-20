TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı
Toplantı salonu Toplantıya katılan komisyon üyeleri TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç'un konuşması TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.
Toplantı salonu
Toplantıya katılan komisyon üyeleri
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç'un konuşması
TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı