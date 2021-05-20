TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı

Toplantı salonu Toplantıya katılan komisyon üyeleri TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç'un konuşması TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.