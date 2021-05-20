TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Toplantı salonu Toplantıya katılan komisyon üyeleri TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç'un konuşması TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.

Toplantı salonu

Toplantıya katılan komisyon üyeleri

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç'un konuşması

TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı - Haberler
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