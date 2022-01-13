TBB Yalın Yönetim Komisiyonu'ndan Bağcılar Belediyesi'ne teknik inceleme ziyareti

İki gün süren toplantılarda yapay zekadan bilgi güvenliğine kadar tüm iş süreçleriyle ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Yerel yönetimlerde "Yalın Yönetim" modellerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına stratejik çalışmalar yürütmem amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği'ni (TBB) kurduğu komisyon Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması adına teknik inceleme geziler yapan Yalın Yönetim Komisyonu, dijitalleşme ve vatandaş odaklı yaklaşım amaçlarıyla doğrudan uyumlu olan Bağcılar Belediyesi'nin dijital vatandaşlık yaklaşımını yerinde gözlemledi.

TBB ile Bağcılar Belediyesi arasındaki yapay zekâ destekli akıllı başvuru yönetim modeli, tüm iş süreçleri, dijital arşiv, mali yönetim, stratejik planlama tabanlı satın alma süreçleri, yönetim bilgi sistemleri, iş zekâsı raporlamaları, yapay zekâ destekli chatbot, hiper bütünleşik sistem yönetimi, bilgi güvenliği konularını içeren 2 günlük bir çalışma toplantısı yapıldı.

Kamu sektöründe örnek model ve referans kurum

Süregelen deneyimi ve gerçekleştirilen hizmetlerle bütün belediyecilik hizmetlerini dijital ortamda yöneten Bağcılar Belediyesi'nin kamu sektöründe örnek model olduğu ve referans kurum olarak ilk incelemenin bu kurumda olmasının hazırlanacak çalışmada önemli katkı sunacağı belirtildi.

Bağcılar Belediyesi'nin vatandaş katılımı ile sürdürülebilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve dijital olgunluğu yüksek yüksek hizmet süreçlerinin akıllı şehircilik vizyonuyla birlikte uygulanmasına yönelik çalışmalarda bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan kurumumuz yeni nesil teknolojilerle ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

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