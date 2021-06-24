TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Niğde Barosunu ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde Barosunda meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde Barosunda meslektaşlarıyla bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, beraberindeki TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör ile Niğde Barosu Başkanı Alper Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk ile bir süre görüşen Feyzioğlu daha sonra baroya kayıtlı avukatlarla bir araya gelerek, mesleki sorunlarını görüştü.

Feyzioğlu ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyon Başkanı Ömer Dadal ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fevzi Demirel'i de ziyaret ederek bir süre görüştü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul