Tayvan tarihinde bir ilk! Tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler - Haberler
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Tayvan tarihinde bir ilk! Tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Aralarındaki gerilim yıllardır süren Çin ve Tayvan art arda düzenledikleri askeri tatbikatlarla adeta birbirlerine gözdağı veriyor. Son olarak Tayvan'da düzenlenen "2021 Han Kuang" tatbikatında ortaya çıkan bir görüntü ise dünya gündemine bomba gibi düştü. Tayvan'a ait savaş uçakları ülkedeki pistin hasar görmesi durumuna hazırlık anlamında otoyola acil iniş ve kalkış yaparken, böylesi bir tatbikatın ülke tarihinde ilk kez gerçekleştiği aktarıldı.

Tayvan'ın Pintung kentinde "2021 Han Kuang Askeri Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatı birçok gazeteci takip etti. Her yıl yapılan ve Çin-Tayvan gerginliğinde gözdağı olarak kullanılan tatbikattan bu sene gelen görüntü ise oldukça dikkat çekiciydi.

Tayvan tarihinde bir ilk! Tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler

UÇAK PİSTİNİN HASAR GÖRMESİ DURUMUNA HAZIRLIK

Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi. Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.

Tayvan tarihinde bir ilk! Tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler

İLK KEZ BÖYLE BİR TATBİKAT YAPILDI

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi. Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Tayvan tarihinde bir ilk! Tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler

ÇİN 17 AĞUSTOS'TA ASKERİ TATBİKAT DÜZENLEMİŞTİ

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı. Çin, 17 Ağustos'ta Tayvan'ın güneyinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

28 Ağustos'ta ABD'ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Tayvan 6 Eylül'de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin'in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

Tayvan tarihinde bir ilk! Tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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