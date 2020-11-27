Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı

27.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:54
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı

Tayvan parlamentosunda ABD'den ithal edilen domuz etleri nedeniyle çıkan tartışmada milletvekilleri birbirlerine bağırsak attı.

Tayvan parlamentosunda ABD'den ithal edilen domuz etleri nedeniyle çıkan tartışmada milletvekilleri birbirlerine bağırsak attı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Tayvan parlamentosunda ABD'den domuz ve sığır eti ithalatı nedeniyle tartışma çıktı. Ana muhalefet partisi KMT milletvekilleri, oturumda Başbakan Su Tseng-chang'in konuşması sırasında soru almasını önlemek için kovalarla bağırsak atmaya başladı. Bu eylemin ardından parlamentoda KMT ve iktidardaki Demokratik İlerleme Parti (DPP) üyeleri birbirine girerken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Tayvan yönetimi, Tayvan ile ABD arasında ikili ticaret anlaşmasına doğru bir adım olarak yorumlanan Amerikan et ithalatına getirilen yasağı ay başında kaldırmıştı. Başbakan Su Tseng-chang de iki ülkenin yakınlaştığı iddialarını doğrulayarak, "ABD, Tayvan'ın en güçlü ve en samimi destekçisidir" dedi. Su Tseng-chang ayrıca, hükümetin halkı güvende tutarken dünya çapındaki korona virüs krizi sırasında yeni ithalat kapıları açılacağını vurguladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı

Tartışmaların odağındaki katkı maddesi: ractopamine

Kasım ayı başında ithalat yasağının kaldırılması kararı alınırken muhalefet Avrupa'da yasaklı maddeler listesinde bulunan ve Amerika'dan ractopamine verilmiş etlerin ithaline tepkiliydi. Konuyla ilgili endişelere cevap veren Başbakan Tseng-chang, ithal edilen etlerin gümrükten mutfağa kadar yakından izlendiğini belirtti. Ancak bu açıklamalar halk ve muhalefet kanadını tatmin etmedi. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Boşanma davasında yakınları birbirine girdi: 4 yaralı
Boşanma davasında yakınları birbirine girdi: 4 yaralı
Ters yönde ilerleyen tır trafiği birbirine kattı
Ters yönde ilerleyen tır trafiği birbirine kattı
Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı
Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Samatta Mert Günok Okan Buruk Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Türk Adana Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 22:02:14. #1.15#
title