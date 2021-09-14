Taylan Şef yurtdışı yatırımları ile dikkat çekiyor - Haberler
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Taylan Şef yurtdışı yatırımları ile dikkat çekiyor

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Taylan Şef yurtdışı yatırımları ile dikkat çekiyor

Özbekistan, Sırbistan, Tacikistan, Rusya ve Fas'ta yaptığı yatırımlarla da günden güne büyüme sağlayan Burger sektörünün ünlü isimlerinden biri olan Taylan Şef Taylan Gündoğdu şimdi de Fildişi Sahilleri'nde şube açmaya hazırlanıyor.

Uzun yıllardır süren sektör çalışmasında "Taylan Şef" ünvanı ile ilk adımı atmış olduğu yolculukta daima üstün başarısı ve günden güne ilerleme göstermesi ile ön plana çıkan ve Özbekistan Taşkent, Sırbistan Belgrad, Tacikistan Duşanbe, Rusya St. Petersburg ve Fas Casablanca'ya yaptığı yurtdışı yatırımlarla da tüm dikkatleri üzerine toplayarak, günden güne büyüme sağlayan "Taylan Şef" Taylan Gündoğdu, Özbekistan'da ikinci şubeyi açmaya hazırlanırken aynı zamanda Fildişi Sahilleri'nde deyeni bir şube açmayı hedefliyor. Rakiplerine medyan okuyan Taylan Şef bu sektörü severek yaptığını ve işine aşık olduğunu her fırsatta dile getirmeyi de ihmal etmiyor.

PLANLI ÇALIŞIRSANIZ HER ŞEY YOLUNDA GİDER

Taylan Gündoğdu, "Ben bu mesleğe dayımın yanında yardımcı olarak girerek kasap olarak başladım ve tüm detayları kasap dükkanında öğrendim. Siz daima kısmetinizin peşinde koşarsanız kısmetiniz de sizi asla yarı yolda bırakmaz, işinizi ise doğru bir planlama ile yönetirseniz işinizde her zaman yolunda gider.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYORUZ

Maliyetimizde yaklaşık olarak %50'ye yakın bir fiyat farkımız var ve biz de bu farkı fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Müşterilerin beklentileri genel olarak; fiyat, güler yüz, iletişim ve şov… Tüm bu koşullar sağlandıktan sonra müşteri büyük bir zevkle geliyor" dedi.

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