Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi
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Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi

Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiye Adliyesi personeli ile veda yemeğinde buluştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiye Adliyesi personeli ile veda yemeğinde buluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine göre düzenlenen etkinlikte tayini çıkan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, görevine Aydın'da devam edeceğini söyledi. Fethiyelilere hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Eker, "Fethiye'ye gelmeden önce, ilçeyi hiç görmemiştim. Fethiye'ye geldikten sonra gördüm ki yalnız coğrafyasıyla, doğal güzellikleri ile değil insan olarak da Fethiye çok güzel. Türkiye'nin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Yörük kültürünün olması ve bunun yaşatılıyor olması da beni ayrıca mutlu etti" dedi.

Fethiye'deki görevi boyunca adaletli bir şekilde davranmaya çalıştığını vurgulayan Eker, "Yusuf Has Hacibi'n Kutadgu Bilig'inde bir söz var ben onu hep ilke edinmişimdir. 'Adalet göğün direğidir. Yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz' der. Görev yaparken bu ilkeden hareketle görevimizi icra etmeye çalıştık. Aynı zamanda adaletli davranmaya çalışırken adaletli olmaya da gayret ettik. Bu süreç içerisinde Fethiye halkı hep bizim yanımızda oldu. Biz suçlularla mücadele ederken aynı zamanda diğer kurum amirleri kaymakamımız başta olmak üzere bize hep yardımcı oldu. Hiç bir zaman Fethiye'yi unutmayacağız. Biz artık fahri Fethiyeliyiz. Hemşehri sayılırız artık. Bölgeye yakın bir ile gidiyoruz. Bundan sonrada inşallah temaslarımız devam edecek. Arkadaşlarımız var gelip gideceği" diye konuştu.

Fethiye'de yaşayanların çok şanslı olduğunu, vatandaşların ilçenin kıymetini bilmesi gerektiğini dile getiren Başsavcı Eker, "Özellikle bu kadar doğal güzellikleri olan bir şehrin bazı yönleri ile tanıtım noktasında yalnız Türkiye'ye değil dünyaya da daha fazla tanıtımı gerekiyor. Ben Fethiye halkına hakkımı helal ediyorum. İnşallah Fethiye halkı da bana hakkını helal eder" ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyon Başkanı Abdülkadir Ungan ile Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç Başsavcı Eker'e plaket takdim ederken, tayini çıkan 7 Cumhuriyet Savcısı ile 6 hakime de görevlerinin anısına plaket verildi. - MUĞLA

Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi
Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi
Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi
Tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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