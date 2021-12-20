Tavsiyeleriyle fenomen olan nikah memuruna Başkan Seçer'den teşekkür belgesi

MERSİN (İHA) - Kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve 20 milyondan fazla görüntülemeyle sosyal medyada fenomen olan Mersinli Nikah Memuru Dilek Yörük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Dilek Yörük'ü kutlayan ve başarılarının devamını dileyen Başkan Seçer, "Belediyemizin, öncelikle şehrimizin tanıtımına çok yararı oldu. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Dilek Yörük, kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu. Sosyal medyada yayınlanan nikah görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlenen ve binlerce yorum yapılan Dilek Yörük'e bir teşekkür de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den geldi. Başkan Seçer, makamında kabul ettiği Yörük'ü kutlayarak teşekkür belgesi verdi. Yörük'e başarılarının devamını dileyen Seçer, "Belediyemizin, öncelikle şehrimizin tanıtımına çok yararı oldu. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyada milyonlara ulaştı

Seçer'in "Kutluyorum. Bir hayli gündeme oturdunuz Türkiye'de. Şöhret oldun. Nasıl bir duygu?" sorusu üzerine Yörük, "Sürpriz oldu. Güzel bir duygu başkanım. Bir de 20 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı sayfalarda" dedi.

Milyonların izlediği videonun Mersin'in ve Büyükşehir Belediyesinin tanıtımı için büyük faydası olduğunu vurgulayan Seçer, "Bunun yanında tabii vatandaş memnuniyeti de ön planda oldu. O da güzel bir şey. Bundan sonra da herkes 'bizim nikahımızı kıy' diyecek. Böyle uzun uzun senden konuşma bekleyecek. O nasıl olacak?" ifadelerini kullandı. Yörük de "Sesim gitti zaten başkanım. Zevkle yapıyorum işimi" şeklinde konuştu.

"Şehir dışından gelip nikah kıydırmak isteyen var"

Seçer'in sorusu üzerine nikahlarını kıyması için kendisine gelen taleplerin arttığını söyleyen Yörük, "Şehir dışından gelip nikah kıydırmak isteyen çok fazla var. Muhtemelen yaz aylarında çok fazla olacak" demesi üzerine Seçer de "Desene nikah turizmi başlıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ise "Yeni sloganımız 'Evlenmek için Mersin'e' olacak. Eskiden Paris'e, Roma'ya giderdi insanlar. Artık bundan sonra Mersin'e gelecekler" dedi.

Başkan Seçer de artık sosyetenin 'Nikahı Mersin'de yaptık' diyeceğini söyledi. - MERSİN