Tavşanlı Myo'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Tavşanlı MYO'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Motivasyon Etkinliklerinin beşincisi olarak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği...

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Tavşanlı MYO'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Motivasyon Etkinliklerinin beşincisi olarak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün katkılarıyla Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği konulu etkinlik gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği konulu etkinlik düzenlendi.

Moderatörlüğünü Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan yürüttüğü çevrim içi etkinliğe, meslek yüksekokulumuzun akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, sunumunda ülkemizdeki enerji kaynaklarının genel durumuna değinerek yenilenebilir enerji kaynaklarına talebin giderek arttığını ve güneş enerjisinin bu noktadaki öneminden söz etti. Binalarda çatı üstüne kurulacak Fotovoltaik (FV) sistemlerin üreteceği elektriksel enerji hesabını da basitçe göstererek bu sistemlerin sağlayacağı enerjinin hem ihtiyacı karşılayacağını hem de artan kısmının şebekeye iletilebileceğine değinen Prof. Dr. Özgür, Tavşanlı Tepecik beldesindeki tavuk çiftliği için yürütmüş olduğu Güneş Enerji Santrali (GES) projesinden de bahsederek kurulacak sistemin yaklaşık dört yıl içerisinde kendi maliyetini çıkaracağını ifade etti. Özgür, sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik eğitici ve verimli bir etkinlik olduğunu, katkıları dolayısıyla Özgür'e ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 08 Haziran 2021, Salı/ 9 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu,

Kaynak: Habermetre