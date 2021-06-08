Tavşanlı Myo'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavşanlı Myo'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği

Tavşanlı Myo'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Tavşanlı MYO'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Motivasyon Etkinliklerinin beşincisi olarak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği...

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Tavşanlı MYO'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Motivasyon Etkinliklerinin beşincisi olarak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün katkılarıyla Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği konulu etkinlik gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği konulu etkinlik düzenlendi.

Moderatörlüğünü Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan yürüttüğü çevrim içi etkinliğe, meslek yüksekokulumuzun akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, sunumunda ülkemizdeki enerji kaynaklarının genel durumuna değinerek yenilenebilir enerji kaynaklarına talebin giderek arttığını ve güneş enerjisinin bu noktadaki öneminden söz etti. Binalarda çatı üstüne kurulacak Fotovoltaik (FV) sistemlerin üreteceği elektriksel enerji hesabını da basitçe göstererek bu sistemlerin sağlayacağı enerjinin hem ihtiyacı karşılayacağını hem de artan kısmının şebekeye iletilebileceğine değinen Prof. Dr. Özgür, Tavşanlı Tepecik beldesindeki tavuk çiftliği için yürütmüş olduğu Güneş Enerji Santrali (GES) projesinden de bahsederek kurulacak sistemin yaklaşık dört yıl içerisinde kendi maliyetini çıkaracağını ifade etti. Özgür, sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik eğitici ve verimli bir etkinlik olduğunu, katkıları dolayısıyla Özgür'e ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 08 Haziran 2021, Salı/ 9 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu,

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavşanlı Myo'da Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği Etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 17:52:39. #1.13#

title