Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel

Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında 8 gölet içerisine toplam 80 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında 8 gölet içerisine toplam 80 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, amaçlarının su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması olduğunu söyleyerek, "Bu kapsamda; ilçemizdeki Şenlik, Kayı, Kuruçay, Karacakaş, Ayvalı, Köprücek, Uluçam ve Doğanlar göletlerine 80 bin adet pullu sazan balığı yavrusu saldık. Karacakaş Göleti'nde düzenlediğimiz salım töreninde Kaymakamımız Erdoğan Kanyılmaz ile Belediye Başkanımız Mustafa Güler de bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Karacakaş'taki balık salım törenine Tavşanlı Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, İl Encümen Üyeleri Ahmet Yüksel, Mustafa Altınbay, Karacakaş Köyü Muhtarı Mustafa Kayabaşı ve vatandaşlar katıldı.

Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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