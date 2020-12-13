Tavce gravce nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef Balkan yemekleri: Tavce gravce tarifi, malzemeleri, püf noktası

Masterchef yemeklerinde bu akşam Balkan mutfağından esintiler var. Birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bu akşamın sonunda bir kişi elenecek. Peki, Masterchef Tavce gravce nasıl yapılır? Balkan mutfağı tarifleri! Tavce gravce tarifi, malzemeleri...

Ekranların sevilen yarışması Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam Masterchef'de eleme heyecanı var. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin 120. bölümündeBalkanlar mutfağının seçkin lezzetleri yapılıyor. Yapılanlar biri de Tavce gravce oldu.

Tavce gravce geleneksel bir Makedon yemeğidir. Taze fasulye ile hazırlanır ve Kuzey Makedonya'daki birçok restoranda bulunabilir. Ayrıca Makedon diasporası tarafından da yenir. Bu yemek geleneksel bir sırsız toprak kapta pişirilir ve servis edilir. Yemeğin adı "Bir tavada fasulye" olarak tercüme edilebilir.

TAVCE GRAVCE MALZEMELERİ

500 gram kuru fasulye

2 orta boy soğan

3 diş sarımsak

2 yeşil biber

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı tereyağı

TAVCE GRAVCE NASIL YAPILIR?

1. Fasulyeleri bir kaç kez yıkayıp durulayın. Su dolu bir kaba koyun. Soğanı, sarımsağı ve yeşil biberi ekleyip fasulyeler yumuşayıncaya kadar kaynatın.

2. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Bir tavada yağı kızdırın. Bir yemek kaşığı unu ekleyip kavurun. Yine çay kaşığı pul biberi ekleyip bir kaç dakika karıştırın. Aynı zamanda, fasulyeleri süzün. Fasulyeleri tuz, biber ve nane ile terbiyeleyip, sosu ekleyin.

3. Fasulyeler fırınlanmak üzere hazır. Fasulyeleri güveç kabına koyup suyu buharlaşana kadar 170 derece fırında pişiriyoruz.