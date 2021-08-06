Tavas kavununda hasat zamanı geldi
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Tavas kavununda hasat zamanı geldi

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- Tavas kavununda hasat zamanı geldi Denizli'nin Tavas ilçesinde yetiştirilen farklı tat ve aromasıyla ünlenen Tavas Kavununun hasadı başladı.

- Tavas kavununda hasat zamanı geldi

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde yetiştirilen farklı tat ve aromasıyla ünlenen Tavas Kavununun hasadı başladı.

Tavas'ın Ebecik, Sofular, Altınova ve Çalıköy Mahallerinde yaklaşık 10 bin dekar alanda yıllardır üretilen kavunlar 10-12 yıldır farklı tat ve aromasıyla dikkatleri üzerine çekti. İl içi tüketiminin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Bursa gibi illere gönderilen kavunlara rağbet ise her yıl giderek artıyor. Mayıs ayında dikimi yapılan Kırkağaç 637 çeşidi kavun, susuz olarak ve tohumdan üretilmektedir. Diğer kavunlardan ayıran en önemli husus, bölge toprağının verdiği lezzet ve susuz olarak üretilmesi olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayı ortalarında hasat edilmektedir.

Bölgede yaklaşık 4 yıl önce kavun sineği zararının görülmeye başlaması üzerine, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından Ebecik ve Sofular Mahallerinde Kavun, çiftçi, tarla okulu çalışması yürütüldü. Çiftçi tarla okulu çalışmalarına üreticiler çok iyi uyum sağlamış ve kavun sineği mücadelesinde başarı sağlandığı öğrenildi.

"Bu yıl dekarda ortalama 7 ton verimi göreceğiz"

Bu yıl dekarda 7 ton verim alacaklarını söyleyen Tavas İlçe Tarım Müdürü Halil Nas, "Tavas Ebecik Kavunu farklı tat ve aromasıyla bugün Tavas ile çevre illerden birçok alıcı bulunmakta. Bu kavunu diğerlerinden farklı kılan özelliği ise susuz yetişmesi, ve toprak özelliği. Bu yıl dekarda ortalama 7 ton verimi göreceğiz. Başlattığımız okul ile artık bölgemizde kavun sineği görülmemekte. Tavas'ın en kaliteli ürününü yetiştirmek için çiftçimiz ile birlikteyiz" dedi.

Tavas kavununda hasat zamanı geldi
Tavas kavununda hasat zamanı geldi
Tavas kavununda hasat zamanı geldi
Tavas kavununda hasat zamanı geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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