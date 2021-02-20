Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor

20.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:01

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gençler, Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemini fırsata dönüştürüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gençler, Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemini fırsata dönüştürüyor.

Salgın dolayısıyla sokağa çıkmayan gençler koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen kurslara katılıp kişisel becerilerini geliştiriyor. Sosyal mesafe, hijyen, maske ve diğer önlemler alınarak gençlere hizmet verilen Tatvan Gençlik Merkezi'ne gelen gençler, hem buradaki kurslarda kendilerini geliştiriyor hem de üniversiteye hazırlanıyor.

Kursiyerlerden Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Emre Samet, 3 yıldır resimle uğraştığını söyledi.

Samet, "Pandemiden dolayı uzun süredir kurslar kapalıydı ve çalışma yapamıyorduk. Bu son zamanda burada tedbirler alınarak kurs açıldı. Kurallara uyarak çalışmalarımızı yapıyor ve kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahar Kızgin de 4 yıldır resim kurslarına katıldığını ve bu sayede üniversite okuduğunu ifade etti.

Kızgin, "Burada sadece resim çizmiyoruz, aynı zamanda sanat konusunda da kendimizi geliştiriyoruz. Bu kurs bana çok şey kattı. Günlerimiz verimli geçiyor. Burada üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız da var." diye konuştu.

Resim öğretmeni Baki Güler ise "Pandemiden dolayı bir boşluk oldu. Daha sonra alınan tedbirler çerçevesinde burada gençlere hizmet verilmeye başlandı. Gençlerimiz sokağa veya kabalık yerlere gitmiyor. Burada belirlenen sayı ve önlemler alınarak kurs görüyorlar. Biz de burada güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar üniversitelerine öğrenci yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor
Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor
Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor
Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özge Özder Oğuzhan Koç Merve Dizdar
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:01:17. #1.14#
title