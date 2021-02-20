Tatvanlı gençler salgın dönemini fırsata çeviriyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gençler, Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemini fırsata dönüştürüyor.

Salgın dolayısıyla sokağa çıkmayan gençler koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen kurslara katılıp kişisel becerilerini geliştiriyor. Sosyal mesafe, hijyen, maske ve diğer önlemler alınarak gençlere hizmet verilen Tatvan Gençlik Merkezi'ne gelen gençler, hem buradaki kurslarda kendilerini geliştiriyor hem de üniversiteye hazırlanıyor.

Kursiyerlerden Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Emre Samet, 3 yıldır resimle uğraştığını söyledi.

Samet, "Pandemiden dolayı uzun süredir kurslar kapalıydı ve çalışma yapamıyorduk. Bu son zamanda burada tedbirler alınarak kurs açıldı. Kurallara uyarak çalışmalarımızı yapıyor ve kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahar Kızgin de 4 yıldır resim kurslarına katıldığını ve bu sayede üniversite okuduğunu ifade etti.

Kızgin, "Burada sadece resim çizmiyoruz, aynı zamanda sanat konusunda da kendimizi geliştiriyoruz. Bu kurs bana çok şey kattı. Günlerimiz verimli geçiyor. Burada üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız da var." diye konuştu.

Resim öğretmeni Baki Güler ise "Pandemiden dolayı bir boşluk oldu. Daha sonra alınan tedbirler çerçevesinde burada gençlere hizmet verilmeye başlandı. Gençlerimiz sokağa veya kabalık yerlere gitmiyor. Burada belirlenen sayı ve önlemler alınarak kurs görüyorlar. Biz de burada güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar üniversitelerine öğrenci yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir