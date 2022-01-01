Tatvan'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Tatvan'da 2022'nin ilk bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi.

2022 yılının ilk bebeği Tatvan'da özel bir hastanede dünyaya gelen Aksoy ailesinin kız bebekleri oldu. Saat 00.00'da 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Veysel Toprak ise mutlu olduklarını ve yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti. - BİTLİS