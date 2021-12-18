Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırıldı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tatvan Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duaların ardından konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından Ateş ailesi ile Aktay ailesi bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti. Barış törenine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani, Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kanaat önderleri, din adamları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile aile bireyleri katıldı.

(Mücahit Tarlan/İHA)

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

Tatvan'da husumetli iki aile düzenlenen tören ile barıştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title