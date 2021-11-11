Tatvan'da 500 fidan toprakla buluşturuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tatvan Belediyesi Halk Plajı mevkisinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında, fidan dikimi etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Tatvan Orman İşletme Şefliği ile bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü gençlerle fidan ekimi gerçekleştirdiklerini ifade Geylani, şöyle konuştu:

"500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Tatvan Belediyesi olarak da fidan ekimi ve yeşillendirme çalışması yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde bir milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Geçtiğimiz aylarda ülkemizdeki farklı noktalarda meydana gelen orman yangınları bizi derinden yaralamıştı. Yangından dolayı çok üzüldük ve daha fazla fidan ekimi yapmaya karar verdik. İlçemiz genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız farklı noktalarda artarak devam ediyor."

Etkinliğe katılan Tatvan Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin ise yıl sonuna kadar il genelinde 351 bin fidan ekiminin yapılacağını belirterek, "Sorumluluk alanımız olan Tatvan, Güroymak, Ahlat, Adilcevaz ilçelerimizde karaçam, sedir, badem, ladin, ceviz ve benzeri türlerden toplam 200 bin fidanı yıl sonuna kadar toprakla buluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.

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