Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ile ilgili mesajı alandakilere izletildi.

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, yaptığı konuşmada, milletin sahip olduğu bu şanlı direnişin çok eski ve derin kökleri olduğunu söyledi.

Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasisine sahip çıkmaktan asla vazgeçmediğini belirten Eser, 15 Temmuz gecesi şehit olanları rahmetle andı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise "Bizim silahlarımızı, toplarımızı, tanklarımızı, uçaklarımızı bize doğrulttular. Ama biz Bedir'de, Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi 'Ya istiklal, ya izmihlal' diyerek imanımızdan aldığımız güçle meydanlara koşarak hainlere karşı 'dur' dedik." dedi.

Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Tatvan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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