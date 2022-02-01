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Tatlıoğlu ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tatlıoğlu ailesinin acı günü

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve eski Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun annesi Kamile Tatlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

ORHANELİ, BURSA (İHA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve eski Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun annesi Kamile Tatlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Kamile Tatlıoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden vefat etti. Tatlıoğlu'nun cenazesi bugün Bursa Orhaneli Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip defnedildi. İsmail Tatlıoğlu, annesinin ölüm haberini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Tatlıoğlu paylaşımında, "Annemiz Kamile Tatlıoğlu ahirete intikal etmiş, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bütün dostların duasını bekleriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Tatlıoğlu ailesinin acı günü

Tatlıoğlu ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Orhaneli, Bursa, Yerel, Güncel, Haber

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