TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU
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TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenler yürüyüş yapıp, çimenler üzerine oturarak yemek yedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilenler Bakırköy Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşli havanın da etkisiyle sahile gelenler, yürüyüş yaptı ve çimlerin üzeri ile deniz kenarında oturarak yemek yediler.

Sahilde arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Halil Ozan Sevimlik, insanların kurallara uyduğunu belirterek, 17 günlük kapanma sürecinde evdeydik, kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarıya çıktık. Beklediğimden daha kalabalıktı ama insanlar kurallara uyuyor. Mesafe kuralına da uyuyorlar, o yüzden rahat rahat gezebildik dedi.

NEREDEYSE BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR İNSAN VAR

Hamile eşiyle birlikte hava almaya geldiğini ifade eden Murat Engin, 17 günlük kısıtlama bitince herkes dışarıya çıkmış. Bugün burada, neredeyse Bayburt'un nüfusu kadar insan var. Herkes buraya gelmiş. Ben de eşimi hava alması için dışarıya çıkardım ifadelerini kullanırken, Zeynep Engin ise, 17 gündür evdeydik. Hamile olduğum için hava almaya Bakırköy'e geldik. Aşırı bir kalabalık var şeklinde konuştu.

TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU
TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU
TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU
TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU
TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU
TATİLİ FIRSAT BİLENLER BAKIRKÖY SAHİLİ'Nİ DOLDURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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