Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
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Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış

Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

KAPADOKYA'dan erkek arkadaşı Hakkı Altınbilek (26) ile tatil yaptıktan sonra memleketi Manisa'ya dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren yüzme antrenörü Buse Görer'in (24) cenazesi toprağa verildi.

KAPADOKYA'dan erkek arkadaşı Hakkı Altınbilek (26) ile tatil yaptıktan sonra memleketi Manisa'ya dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren yüzme antrenörü Buse Görer'in (24) cenazesi toprağa verildi. Buse Görer'in Kapadokya'da erkek arkadaşından evlilik teklifi aldığı, kendisinin de kabul ettiği belirtildi. Görer'in babası, annesi ve ikiz kardeşi cenazede sinir krizi geçirdi.

Kaza, 8 Eylül'de Nevşehir- Aksaray çevreyolu Ağıllı köyü yol kavşağında meydana geldi. Yunusemre Belediyespor basketbol takımı antrenörü Hakkı Altınbilek yönetimindeki 45 AAY 235 plakalı otomobil, refüje savrularak takla attı. Kazada sürücü Altınbilek ile araçta bulunan Kula Spor Kompleksi'nde yüzme antrenörü Buse Görer, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Buse Görer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Altınbilek'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hakkı Altınbilek'in, Buse Görer'e Kapadokya'da evlilik teklifi ettiği, kendisinin de kabul ettiği, memleketleri Manisa'ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri belirtildi.

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİNDE GÖREV ALDIKazada hayatını kaybeden Buse Görer'in, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtildi. Görer'in, bu yıl da Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı aktarıldı. Görer'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak çalıştığı kaydedildi.ANNE İLE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİBuse Görer için memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ ile ikizi Beste Görer, sinir krizi geçirdi. Görer'i büyüten halası Ömür Mutlu'nun feryatları ise yürekleri dağladı.

Namazın ardından Buse Görer'in cenazesi, Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ayrı olan baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ, kızlarına son görevlerini yapmak için cenaze aracının önünde yan yana oturdu.


Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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