Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU
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Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU

Doğal güzellikleriyle ünlü Sülüklü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.

17.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:10
Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU

Doğal güzellikleriyle ünlü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.

'nun Mudurnu İlçesi Tavşansuyu köyü yakınlarında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Sülüklü Göl, özellikle İstanbul, Ankara, , Kocaeli ve 'dan günübirlik gelen tatilcilerin gözde mekanı oldu. Tatilciler tatillerinin keyfini göl çevresinde piknik, yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek ve şambrellerimizle karda kayarak çıkarttı.

Sakarya'dan gelen Erhan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her hafta bir başka bölgede böyle etkinlikler yaparak eğlenebiliyoruz. Kendimiz şambrel getiriyoruz ve karda kayıyoruz. Ateş yakıp karın keyfine bakıyoruz. Eğleniyoruz ve herkes mutlu oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU
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