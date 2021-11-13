Tatilcilere "Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat" uyarısı

Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, kültür, doğa ve tarih turizminin tercih edilen noktalarından Batı Karadeniz'de faaliyet gösteren otellerin internet sayfalarının kopyalanarak dolandırıcılık yapılmasına karşı tatilcileri uyardı.

Özelikle sonbahar ve kış döneminde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Batı Karadeniz'deki bazı otellerin internet sitesini kopyalayan kişiler, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları sözde rezervasyonlarla mağdur ediyor.

Dolandırıcıların, sahte internet sitesi üzerinden aldıkları sözde rezervasyonla yüklü miktarda haksız kazanç elde ederken aileleriyle doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlere mağduriyet yaşattığı ortaya çıktı.

BAKTOD Başkanı Ergül, AA muhabirine, Batı Karadeniz'de faaliyet gösteren bazı otellerin son zamanlarda dolandırıcılar nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladığını söyledi.

Otellerin internet sitelerinin birebir kopyalanarak misafirlere rezervasyon yapıldığını aktaran Ergül, "Misafirler otelin internet sayfasından rezervasyon yaptırdıklarını zannedip kaporalarını yatırıyorlar. Otellere geldiklerinde de otelin haberi bile olmuyor. Bu konuda misafirlerin çok dikkatli olmaları, gerekirse tatil yapacakları oteli telefonla arayarak parayı yatırmadan önce rezervasyonlarını teyit ettirmeleri büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Ergül, bu durumla karşılaşan otel yetkililerinin adli süreç başlattığını ancak bu sürecin bazen uzun sürdüğünü bazen de kapatılan kopya siteler yerine yenilerinin açıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki zamanlarda bölgemiz daha da çok tercih edileceği için gelecek misafirlerin dolandırıcılık konularına çok dikkat etmeleri gerekli. Buna nasıl dikkat edecek? Oteli arayarak otelden teyit almaları lazım. ya da resmi çalıştığımız acenteler üzerinden rezervasyon yapabilirler. Otellerin sitelerinde çalıştıkları acenteler belli. O acenteler üzerinden rezervasyon yapabilirler. '3-5 kuruş indirim yapıyoruz.' diyerek misafirleri dolandırıyorlar. Şu anda bizim bölgemizdeki otellerde yer yok. Yer olmadığı halde hiç yer problemi yokmuş gibi satış yapabiliyorlar. Bölgemizi tercih eden misafirlerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Yaz mevsiminde Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellere gerçek olmayan rezervasyonların yapıldığına şahit olmuştuk. Şimdi de bizim bölgemizde yoğunluk yaşandığı için bu tür sahtekarlıklarda bölgemizdeki oteller tercih ediliyor.