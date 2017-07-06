Tatilcilere Polisten 'Şaka Ceza Makbuzu' Şoku

Antalya'da Toplum Destekli Polisler, sahillerde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan tatilcileri "şaka ceza makbuzu" ile uyardı. Makbuzu gerçek sanan vatandaşların araçlarının başına koşması kameralara yansıdı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde, mağdur olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Polisler, bu kapsamda, sahillerde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan sürücülerin araçlarına 'şaka ceza makbuzu' bıraktı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Deniz Yılmaz, 'şaka ceza makbuzu' projesini 11 yıldır uyguladıklarını belirterek, bu süre içinde 62 bin araca uyarıcı mahiyette makbuz bıraktıklarını kaydetti.



Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Antalya'nın kent merkezinde metrelerce uzunluğunda Konyaaltı ve Lara Sahili var. Yaz döneminde Türkiye'nin her yerinden bu plaja ziyaretçi araçlarıyla geliyor. Vatandaşlarımız kalabalıkta geldiği için bir takım değerli eşyalarını koltuk, konsol veya görünebilecek yerde bırakıyor. Camlarını açık bırakan, kapılarını kilitlemeden ayrılan vatandaşlarımız oluyor. Bunlar kötü niyetli kişiler için bir fırsat. Bu araçlar hedef haline geliyor" dedi.



Bu şekilde davranışta bulunan vatandaşları, 'şaka cezası' ile uyardıklarına değinen Yılmaz, "Bu uygulamaların artmasıyla birlikte, arkadaşlarımız 'şaka ceza makbuzu' uygulayacak otomobil bulamıyorlar. Bu da bizim için olumlu bir gelişmedir. Vatandaşlarımız artık daha bilinçli ve duyarlı. Yinede arada ihmaller oluyor, o araçlara cezayı uyguluyoruz" ifadelerini kaydetti.



"Amacımız tedbirsiz, unutkan davranan vatandaşımızı uyarmaktır"



Uyarıcı ve bilgilendirici bir faaliyet yürüttüklerinin altını çizen Deniz Yılmaz, "Bizim amacımız tedbirsiz, unutkan davranan vatandaşımızı uyarmaktır. Sahilden aracına dönen ve camında bir ceza makbuzu gören, bu onun için uyarıcı ve dikkat çekici oluyor. Makbuzu okuduğu zaman, ceza yemediği için rahatlama oluyor. Bu da bir sonraki denize gelmesinde uyarıcı oluyor" diye konuştu.



Yılmaz, 'şaka cezası makbuzu' uygulamasının sadece sahil kesiminde değil mahalle aralarında da uygulandığını kaydetti.



"Yanlış park cezası sandım"



Ordu'dan ailesiyle tatile gelen ve aracına 'şaka ceza makbuzu' bırakılan Mustafa Güney, "Aslında akrabalarım da uyarmıştı aracımda para bırakmamam için. Ben dikkate almadım bir şey olmaz diye. Ama polisler dikkat etmiş. Aracımın başında polisleri görünce acaba yine yanlış park mı yaptım diye düşündüm. Uyarıcı ceza makbuzu olduğunu görünce çok sevindim. Okuduğumda şaka makbuzu olduğunu anlayınca derin bir oh çektim" diye konuştu.



Heyecanla koştu



Heyecanla koşarak aracının başına gelen Mevlüt Eke ise, "Normalde işe gidecektim ama önce bir denize gelmek istedim. Telefonumu unutmuşum ama aracım kilitliydi. Polisi aracımın başında görünce koşa koşa geldim, Allah'tan şaka cezasıymış. Bundan sonra aracımın hiçbir yerine eşya bırakmam" dedi. - ANTALYA